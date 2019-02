Un triplé de Reinhart et les Sabres battent les Capitals 5-1

BUFFALO, N.Y. - Sam Reinhart a marqué trois buts, samedi, et les Sabres de Buffalo ont mis fin à une série de quatre défaites en battant les Capitals de Washington 5-2.

Jack Eichel a récolté deux mentions d'aide pour gonfler sa production à 66 points — deux de plus que son sommet personnel établi la saison dernière. Rasmus Dahlin et Jason Pominville ont aussi fait bouger les cordages pour les Sabres.

Carter Hutton a stoppé 31 tirs et les Sabres ont freiné une séquence de 0-3-1 en marquant plus de trois buts dans un match pour une première fois en huit sorties.

Les Sabres ont eu droit à une petite frayeur quand leur meilleur marqueur Jeff Skinner a quitté la rencontre après cinq minutes de jeu en deuxième période. Il était alors incapable de mettre du poids sur sa jambe gauche. Cependant, Skinner était de retour à son poste pour le début de la troisième période.

Du côté des Capitals, Alex Ovechkin a inscrit un 44e but, un sommet dans la LNH cette saison. Andre Burakovsky a aussi touché la cible.

Braden Holtby a repoussé 33 tirs, chutant à 6-8-2 à ses 18 dernières sorties. Il a accordé 59 buts au cours de cette séquence et n'a jamais gagné deux matchs d'affilée.

Par ailleurs, l'attaquant des Sabres Kyle Okposo a affirmé à l'Associated Press qu'il se sent bien alors qu'il se remet d'une troisième commotion cérébrale en moins de trois ans. Okposo a recommencé à patiner en solitaire et était en mesure d'assister au match à partir de la passerelle après avoir reçu un coup de poing au visage lors d'un combat contre le défenseur des Rangers de New York Anthony DeAngelo.