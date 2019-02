Fin cauchemardesque à Toronto: le Canadien battu 6-3

Une avance de trois buts du Canadien a fondu comme neige au soleil, samedi, et la formation montréalaise s’est inclinée 6-3 contre les Maple Leafs de Toronto.

Un but de Zach Hyman à 18:10 de la troisième période a rompu l’égalité de 3-3 et permis aux Maple Leafs (37-20-4, 78 points) qui ont mis un terme à une série de trois revers. Le Canadien subissait un 7e revers consécutif contre les Maple Leafs qui ont inscrit six buts sans riposte.

Andrew Shaw (13e), Tomas Tatar (21e) et Jeff Petry (11e) avaient donné les devants 3-0 au Canadien (33-22-7, 73 points) en première période, mais des buts de Auston Matthews (29e) et Tyler Ennis (8e) en deuxième période et un autre de William Nylander (4e) en troisième période avaient permis aux Maple Leafs de créer l'égalité.

Le Canadien a joué de malchance lors de ce dernier but, lorsqu'une rondelle fait un bond bizarre sur la rampe, déjouant toute la brigade défensive du Tricolore et Carey Price. Nylander en a profité.

Les Maple Leafs ont bouclé l'affaire avec deux buts dans un filet désert, ceux d'Andreas Johnsson (17e) et le deuxième du match de Hyman (17e). Ce dernier a été accordé par l'arbitre après que Shea Weber ait accroché Hyman qui fonçait vers un filet désert.

Un triplé du Canadien

Le Tricolore a inscrit le premier but du match à 8:07 de la première période quand Andrew Shaw a logé son propre retour de tir derrière Frederik Andersen. MIke Babcock a contesté le but car il estimait que Shaw avait bousculé son gardien, mais les arbitres ne lui ont pas donné gain de cause.

Le Canadien a doublé la mise à 12:44 lorsque Jeff Petry a profité d'un mauvais changement de trios pour s'avancer en zone des Maple Leafs et remettre à Tomas Tatar qui a logé le disque dans la partie supérieure du filet.

Les Maple Leafs ont multiplié les bourdes défensives et une pénalité à l'endroit de Max Domi a mené à un avantage numérique du Canadien qui a inscrit un but, celui de Jeff Petry, à 13:52. Les buts de Tatar et de Petry ont été inscrits à l'aide de tirs logés au-dessus du gant d'Andersen.

Doublé des Maple Leafs

À leur tour, les Maple Leafs ont profité d'un avantage numérique en début de deuxième période pour réduire l'écart. Le tir au ras de la patinoire d'Auston Matthews est passé entre les jambières de Price.

C'est une autre pénalité au Canadien qui a mené au deuxième but des Maple Leafs, celui de Tyler Ennis. Le Canadien a joué de malchance en troisième quand la rondelle a fait un bond bizarre sur la rampe, ce qui a permis à Nylander de marquer un but facile.

Les Maple Leafs ont pris les devants avec moins de deux minutes à faire à la rencontre et ils ont complété dans un filet désert.