Le défenseur des Hurricanes Jordan Staal est de retour au jeu

RALEIGH, N.C. — Les Hurricanes de la Caroline ont activé le nom du joueur de centre Jordan Staal, samedi.

Le directeur général Don Waddell a annoncé la décision avant la rencontre entre les Hurricanes et les Stars de Dallas.

Le retour au jeu de Staal donnera un coup de pouce aux Canes, qui occupent le neuvième rang dans l'Assocation de l'Est, à un point des Penguins de Pittsburgh et trois du Canadien de Montréal.

Staal, qui est âgé de 30 ans, a raté 32 des 34 derniers matchs des siens en raison d'une commotion cérébrale. Il a subi cette blessure au début du mois de décembre, et il a raté cinq rencontres avant d'effectuer un bref retour au jeu pour deux matchs. Il a disputé sa dernière partie le 22 décembre contre les Penguins.

Le vétéran totalise cinq buts et six mentions d'aide en 29 rencontres, et il occupe le huitième rang de la ligue au chapitre de l'efficacité au cercle des mises en jeu.