«Le Salon du vélo est pour tous»

Le plus important événement québécois consacré au vélo et à l’univers du cyclotourisme a lieu ce week-end, à Montréal.

Quelque 250 exposants ainsi que des conférenciers vont participer au Salon du vélo de Montréal, présenté à la Place Bonaventure du 22 au 24 février.

Édidemment, on y retrouvera aussi les acteurs de cette industrie et tous les intervenants de l’ensemble des secteurs liés à la pratique du vélo.

Plus de 4 000 000 de Québécois font régulièrement du vélo.