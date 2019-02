«Ça m’a fait chaud au cœur» -Jean-Yves Thériault 

«Ça m’a fait chaud au cœur de savoir que j’ai peut-être eu une influence sur lui non seulement sur le ring, mais dans la communauté aussi, ça m’a fait bien plaisir qu’il ait reconnu ça et de recevoir le tout d’un athlète de calibre mondial de la trempe de Georges St-Pierre, ça me fait doublement plaisir, mais aussi à ma famille et mes proches.»