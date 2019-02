Boxe: Trois Québécois avec Golden Boy Promotions

Eye of the Tiger Management peut maintenant dire mission accomplie en quelque sorte, alors que trois de leurs boxeurs sont officiellement joints à Golden Boy Promotions vendredi.



Yves Jr Ulysse, Steven Butler et Erik Bazinyan se sont donc entendus, à long terme, pour la promotion de leur carrière de boxe professionnelle. Ils rejoignent d’ailleurs David Lemieux qui était déjà dans l’écurie de Golden Boy.



Ce partenariat permettra aux boxeurs de combattre sur la plateforme DAZN, sur ESPN, de même que tous les autres réseaux avec lesquels fait affaire le groupe. De plus, cette entente permet aussi à EOTTM de les inclure annuellement dans des combats locaux selon ce qu’a appris notre collègue et spécialiste de boxe, Jacques Thériault.



Les trois boxeurs et David Lemieux devraient d’ailleurs tous boxer, selon Camille Estephan, sur une carte de Golden Boy Promotions aux États-Unis d’ici le mois de juin.