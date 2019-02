Sur nos ondes

Le 98,5 FM et l'Impact de Montréal ont renouvelé leur entente à titre de partenaire de radiodiffusion francophone pour les saisons 2019 et 2020.



En 2019, un minimum de 30 matchs seront diffusés au 98,5.



La majorité des rencontres seront précédées d’une émission d’avant-match et d’une émission d’après-match. L’équipe sera à nouveau constituée de Jeremy Filosa à la description et d’Arcadio Marcuzzi à l’analyse.



L’Impact amorcera sa saison régulière contre les Earthquakes à San Jose le 2 mars à 22h.



L’équipe jouera son premier match à domicile, au Stade Saputo, le samedi 13 avril à 13h, contre le Crew de Columbus.