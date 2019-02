Transactions LNH 2019: quels joueurs feront leurs valises?

Le descripteur des matchs du Tricolore au réseau Cogeco, Martin McGuire, disait dimanche que Bergevin allait scruter attentivement «les aubaines de dernière minute».



Les Sénateurs d’Ottawa et les Blue Jackets de Columbus seront principalement à surveiller.



À Ottawa, la situation de Mark Stone est plus que nébuleuse avec le départ de Matt Duchene la semaine dernière. Stone, qui deviendra joueur autonome sans compensation à la fin de la saison, a-t-il envie de lier sa destinée à celle des Sens à long terme? Rien n’est moins sûr.



Du côté de Columbus, Artemi Panarin et Sergei Bobrovsky auraient déjà mentionné qu’ils pourraient quitter à la fin de la saison. Les dirigeants de l'équipe accepteront-ils de risquer de les perdre sans rien obtenir en retour, comme les Islanders ont perdu John Tavares l’an dernier, dans l’espoir de faire un bout de chemin en séries éliminatoires ce printemps?