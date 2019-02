Transactions LNH 2019: le détails des joueurs qui font leurs valises

Jusqu’à 15h00, les directeurs généraux de la Ligue nationale de hockey pouvaient tenter d’améliorer leur équipe par l’entremise d’une ou de plusieurs transactions afin de concrétiser l’objectif d’entrer en séries de fin de saison, de viser l’obtention de la Coupe Stanley, ou tout simplement de regarnir leur banque de choix au repêchage et d’espoirs.



Plusieurs joueurs intéressants pouvaient encore faire leurs valises lundi.



Le Canadien a-t-il actif? Après les acquisitions de Nate Thompson, de Dale Weise et de Christian Folin, Marc Bergevin a-t-il sorti un lapin de son chapeau? Pas tout à fait, si ce n'est de l'ajout du centre Jordan Weal en retour du Québécois Michael Chaput.



Le descripteur des matchs du Tricolore au réseau Cogeco, Martin McGuire, disait dimanche que Bergevin allait scruter attentivement «les aubaines de dernière minute».



Les Blue Jackets de Columbus ont été l'équipe la plus active sur le marché, mais les plus importants morceaux de l'équipe qu'on croyait voir bouger sont finalement restés en place.



Bien qu'Artemi Panarin et Sergei Bobrovsky auraient déjà mentionné qu’ils pourraient quitter à la fin de la saison, les dirigeants de l'équipe ont accepté le risque de les perdre sans rien obtenir en retour, comme les Islanders ont perdu John Tavares l’an dernier, dans l’espoir de faire un bout de chemin en séries éliminatoires ce printemps. Ils ont de plus fait d'autres mouvements de profondeurs pour s'armer en vue de la danse du printemps.



Du côté d'Ottawa, la situation de Mark Stone était plus que nébuleuse avec le départ de Matt Duchene la semaine dernière. Stone, qui deviendra joueur autonome sans compensation à la fin de la saison, n'avait visiblement aucune envie de lier sa destinée à celle des Sens à long terme. Celui qui n'était pas sur la glace lors de l'entraînement matinal des Sénateurs a finalement été échangé à Vegas un peu avant l'heure limite en retour du défenseur Erik Brannstrom, du centre Oscar Lindberg et d'un choix de deuxième ronde en 2020.