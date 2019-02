Transactions LNH 2019: quels joueurs feront leurs valises?

Jusqu’à 15h00, les directeurs généraux de la Ligue nationale de hockey pourront tenter d’améliorer leur équipe par l’entremise d’une ou plusieurs transactions afin de concrétiser l’objectif d’entrer en séries de fin de saison, de viser l’obtention de la Coupe Stanley, ou tout simplement de regarnir sa banque de choix au repêchage et d’espoirs.



Plusieurs joueurs intéressants pourraient encore faire leurs valises aujourd’hui.



Le Canadien sera-t-il actif? Après les acquisitions de Nate Thompson, de Dale Weise et de Christian Folin, Marc Bergevin sortira-t-il un lapin de son chapeau?



Le descripteur des matchs du Tricolore au réseau Cogeco, Martin McGuire, disait dimanche que Bergevin allait scruter attentivement «les aubaines de dernière minute».



Les Sénateurs d’Ottawa et les Blue Jackets de Columbus seront principalement à surveiller.



À Ottawa, la situation de Mark Stone est plus que nébuleuse avec le départ de Matt Duchene la semaine dernière. L'attaquant, qui deviendra joueur autonome sans compensation à la fin de la saison, a-t-il envie de lier sa destinée à celle des Sens à long terme? Rien n’est moins sûr.