«Je n’ai pas d’inquiétude avec Nacho» - Rémi Garde

«Je prends beaucoup de plaisir (…) Depuis le début de saison, le travail est excellent et l’ambiance est excellente. Je sens de la concentration, de la motivation et un peu de confiance aussi… ce qui nous manquait l’an passé parce qu’on manquait de repères les uns et les autres. Je me bats plutôt pour un excès de confiance que l’inverse. Je préfère ça.»