Confirmé: les Padres offrent 300 millions $ pour 10 ans à Machado

SAN DIEGO - Les Padres de San Diego ont annoncé qu'ils avaient accordé un contrat de 10 ans d'une valeur 300 millions $ au joueur de champ intérieur Manny Machado, jeudi, plus de deux jours après que la rumeur ait fait le tour de la planète baseball.

Machado sera présenté aux médias vendredi matin, au camp d'entraînement printanier de l'équipe, à Peoria, en Arizona. Le gérant Andy Green a mentionné qu'il espérait que le joueur vedette pourrait se joindre à ses coéquipiers pour participer à une séance d'entraînement en après-midi.

L'entente, la plus lucrative pour un joueur autonome dans l'histoire du baseball majeur, permet à Machado de se prévaloir d'une clause optionnelle en 2023. À ce stade, il aura déjà empoché 150 millions et aura 31 ans.

Depuis le début de sa carrière, le joueur d’avant-champ a conservé une moyenne au bâton de ,282, frappant un total de 175 circuits, dont 33 ou plus lors de chacune des quatre plus récentes saisons.

La saison dernière, il a maintenu une moyenne de ,297 et a frappé 37 circuits, en plus de produire 107 points avec les Dodgers de Los Angeles.

Il a causé tout un émoi lors de la série de championnat en octobre dernier, alors qu'il n'avait pas été en mesure de se rendre au premier but après avoir frappé un roulant. Il avait par la suite dit : « Je ne vais pas changer. Je ne suis pas le genre de joueur qui va faire un ''Johnny Hustle'' de lui-même et qui va glisser au premier but. »

Machado avait par la suite été limité à quatre coups sûrs en 22 présences officielles au bâton en Série mondiale face aux Red Sox de Boston.