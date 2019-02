Triplé de Gallagher: victoire de 5-1 face aux Flyers (vidéos)

Le premier tour du chapeau de la carrière de Brendan Gallagher a permis au Canadien de Montréal de remporter une victoire sans appel de 5-1, jeudi, contre les Flyers de Philadelphie.

Gallagher a donné le ton en inscrivant son premier but du match et son 24e de la saison après seulement 58 secondes de jeu.

Il a atteint le plateau des 25 buts pour la deuxième fois de sa carrière à 10:33, lorsque le gardien Carter Hart a mal protégé le poteau à sa gauche. Gallagher a complété son triplé à 2:56 de la période médiane, lorsque son tir du revers a déjoué Brian Elliott, qui avait remplacé Hart.

Tomas Tatar a atteint un plateau, lui aussi, avec son 20e but de la camapgne, tandis que Jesperi Kotkaniemi a inscrit son 11e de l’année pour le Tricolore (33-21-7, 73 points)

Carey Price a repoussé 29 des 30 tirs auxquels il a fait face. Hart a été chassé après avoir cédé trois buts sur 9 tirs, tandis que Elliott a ensuite fait face à 31 lancers devant le but des Flyers (28-26-7, 63 points) dont les chances de se qualifier pour les séries éliminatoires s’envolent un peu plus.

Michael Raffl (5e) a évité le jeu blanc aux siens.

D'entrée de jeu

Le potentiel duel de gardiens entre Carey Price et Carter Hart n'a pas eu lieu. Il n'y a pas une minute d'écoulée lorsque Brendan Gallagher ouvre la marque avec son 24e but de la saison. Mention d'aide pour Phillip Danault, le nouveau papa.

Et le Canadien double la mise lorsque Paul Byron pénètre avec aisance en territoire adverse et sert une passe parfaite à Jesperi Kotkaniemi qui touche la cible avec sa 11e réussite de la campagne. Exécution impeccable d'un bout à l'autre. Deux buts pour le Tricolore en deux minutes et 13 secondes.