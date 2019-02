Canadien 3 Flyers 0 (deuxième période)

Le Canadien de Montréal affronte les Flyers de Philadelphie au Centre Bell, une équipe qui connaît de bons moments.

Contrairement au Tricolore (32-21-7, 71 points) qui a une séquence plutôt ordinaire de 5-3-2 à ses 10 dernières rencontres, les Flyers (28-25-7, 63 points) ont remporté 7 victoires et amassé 15 points à leurs 10 derniers matchs.

L’une des raisons des succès des Flyers est indiscutablement la tenue du gardien Carter Hart qui a une fiche de 10-2-0, une moyenne de buts alloués de 2.76 et un pourcentage d’arrêts de .923 à ses 12 derniers matchs.

Carey Price n’est pas vilain non plus avec son dossier de 8-3-1, sa moyenne de 2,04 et son pourcentage d’arrêts de .938 durant la même période. Duel de gardiens en vue?

D'entrée de jeu

Peut-être pas... Il n'y a pas une minute d'écoulée lorsque Brendan Gallagher ouvre la marque avec son 24e but de la saison. Une mention d'aide pour Phillip Danault, le nouveau papa.

Et le Canadien double la mise lorsque Paul Byron pénètre avec aisance en territoire adverse et sert une passe parfaite à Jesperi Kotkaniemi qui touche la cible avec sa 11e réussite de la campagne. Exécution impeccable d'un bout à l'autre. Deux buts pour le Tricolore en deux minutes et 13 secondes.