Duchene et Stone laissés de côté au New Jersey

Les attaquants Matt Duchene, Mark Stone et Ryan Dzingel ont été laissés de côté, jeudi , pour le match entre les Sénateurs d'Ottawa et les Devils, au New Jersey.

Les noms des trois hommes qui deviendront joueurs autonomes à la fin de la présente saison reviennent constamment parmi les rumeurs de transaction depuis des semaines.

Les Sénateurs avaient annoncé que Duchene serait laissé dans les gradins durant quelques matchs cette semaine, mais aucune décision n'avait été prise dans le cas de Stone et de Dzingel. Plus que jamais, on peut prévoir que ces joueurs ne seront plus à Ottawa après le 25 février.

Stone est le meilleur marqueur des Sénateurs avec 62 points, dont 28 buts, suivi de Duchene, qui a amassé 58 points (27 buts, 31 aides. Dzingel est le quatrième marqueur de la formation avec 22 buts et autant de mentions d'assistance.