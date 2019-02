Bon départ pour Brooke Henderson en Thaïlande

CHONBURI, Thaïlande - La Canadienne Brooke Henderson accuse un déficit de trois coups sur la meneuse sud-coréenne Eun-Hee Ji après avoir retranché six coups à la normale, jeudi, au terme du premier parcours du tournoi de golf Honda de Thaïlande.

Henderson n'a pas commis le moindre boguey lors de cette ronde de 66, sa première depuis la conclusion du Tournoi des Championnes en Floride, le 20 janvier. La golfeuse âgée de 21 ans originaire de Smiths Falls, en Ontario, a raté deux tournois en raison d'un problème de santé.

Henderson est à égalité en cinquième place. Ji dispose d'une avance de deux coups sur l'Australienne Minjee Lee, l'Américaine Danielle Kang et la Sud-Coréenne Jenny Shin. Henderson avait pris le 7e rang de ce tournoi l'an dernier.

Ji a remporté son cinquième titre sur le circuit américain de la LPGA au Tournoi des Championnes, le mois dernier.

La no 1 mondiale, Ariya Jutanugarn, qui avait terminé en deuxième place en 2013, a joué 68. Elle a inscrit un aigle et six oiselets, contre deux bogueys et un double boguey.