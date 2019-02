Canadien-Flyers: «Ça va être un match très intense» - Daniel Brière

« On a vu les Flyers, les Blackhawks et les Blues ont eu de bonnes séquences de victoires. On pensait que les Blues et que les Blackhawks étaient morts en début de saison.

« Ces équipes qui arrivent en séries peuvent causer beaucoup de problèmes pour les équipes qui ont «fait» les séries depuis longtemps et qui baissent leur garde. Probablement pas pour Tampa Bay, qui semble être en parfait contrôle, mais Toronto, Nashville et Boston. »

Et à quoi peut-on s’attendre des Flyers jeudi soir?

« Les Flyers veulent essayer de rattraper le Canadien au classement et il ne leur reste plus beaucoup de temps. Si les Flyers perdent ce match, c’est pas mal la fin. Ça va être un match très intense d’un côté comme de l’autre. »