Célébrations: «notre job, c'est de faire plaisir aux gens» - Daniel Brière

Ex-joueur de la Ligue nationale de hockey et analyste au 98,5 Sports, Daniel Brière est aussi le vice-président des opérations des Mariners du Maine de la East Coast League.

A-t-il songé à demander à ses joueurs de faire des célébrations après une victoire comme le font les Hurricanes de la Caroline?

« Si ça peut attirer de plus grosses foules, je serais en faveur de ça, a répondu Brière à Mario Langlois, aux Amateurs de sports. Mais, non, je n’ai pas pris l’initiative de leur demander de faire quelque chose de cocasse ou dans ce style-là. »

Brière admet que sa personnalité n’est pas celle des joueurs qui mettent les célébrations à l’avant-plan, mais il n’est pas contre l’initiative et il se joindrait à eu s'il était encore joueur actif.

« On est dans un monde où c’est ça, notre job : de faire plaisir aux gens. Et si ça fait plaisir aux gens en Caroline, je n’ai aucun problème, si ça attire des plus grosses foules.

« Nous sommes des joueurs de hockey, mais c’est un spectacle. C’est une ligne fine, ce n’est pas facile, mais c’est ça qui est notre rôle. C’est de l’«entertainment», comme on dit en anglais. Ça fait partie du travail des joueurs de nos jours d’essayer d’amener de plus en plus de fans. »