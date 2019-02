«Un joueur heureux, souvent, connaît du succès» - Claude Julien

On parlait beaucoup de Tomas Tatar, mercredi, à l’entraînement du Canadien, et ce, pour plusieurs raisons.

Bien sûr, en raison de son but gagnant de la veille contre les Blue Jackets de Colombus, mais aussi de son intégration avec le Tricolore depuis son arrivée à Montréal.

« Il se plait bien à Montréal et il est apprécié de la part de ses coéquipiers, assure le descripteur-journaliste Martin McGuire. C’est un gars qui trouve sa place de plus en plus.