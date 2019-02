F1 2019: Lewis Hamilton s'attend à être bousculé par Ferrari

BARCELONE, Espagne - La domination de la 'Scuderia' lors des deux premières journées d'essais hivernaux de Formule 1 a capté l'attention de Lewis Hamilton.

Sebastian Vettel et Charles Leclerc figurent parmi les pilotes les plus rapides depuis le début des essais en Espagne, tandis que leurs adversaires chez Mercedes, Valtteri Bottas et Hamilton, peinent à suivre le rythme.

Le Russe Daniil Kvyat a néanmoins surpris un peu tout le monde en réalisant le meilleur chrono vers la fin de la troisième journée d'essais hivernaux de Formule 1, mercredi.

« Je suis à l'aise avec la voiture et chaque fois que je suis en piste, j'ai une meilleure idée de ce que la voiture fera, ce qui est agréable, a admis Kvyat. En tant qu’équipe, nous voulons toujours en faire plus, alors si nous avions la chance de faire 200 tours, je le prendrais, même si mon cou devait être endolori! »

Le pilote Toro Rosso, de retour en F1 cette saison, a complété le circuit Catalunya en une minute et 17,704 secondes, retranchant ainsi 58 millièmes de seconde au temps du nouveau pilote Alfa Romeo Kimi Raikkonen. Ce dernier fut d'ailleurs le pilote le plus sollicité avec un impressionnant total de 138 tours passés en piste — Kvyat a effectué 137 tours, et Vettel, 134.

Daniel Ricciardo (Renault) et Vettel furent les seuls autres pilotes à moins d'une seconde du temps de Kvyat, respectivement à 0,460 et 0,646.

« Ferrari est très, très forte en ce moment, a dit Hamilton, auteur du 12e temps, tout juste derrière Bottas. Comme vous avez pu le voir, ils tournent beaucoup et semblent avoir de meilleures composantes techniques que l'an dernier, ce qui signifie que le défi sera encore plus grand pour nous cette saison. »

Hamilton a décroché son cinquième championnat des pilotes l'an dernier, après avoir battu Vettel et Raikkonen au classement général.