Le prolifique Jordie Benn continue de surprendre

«Vous voulez vous améliorer chaque année, a rappelé Benn. Vous devez retenir des leçons d'une saison plus difficile comme la dernière. Tous les athlètes connaissent des périodes plus difficiles. Ça fait partie du sport — il y a des hauts et des bas. Vous devez simplement apprendre des bas et prolonger les hauts le plus longtemps possible.»