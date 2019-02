Claude Julien a encore confiance en Lehkonen

Artturi Lehkonen avait une occasion en or de mettre un terme à la deuxième plus longue disette de sa carrière mardi soir, mais l'attaquant du Canadien a préféré être généreux et a tenté une passe, qui a été interceptée, plutôt que de tirer dans un filet désert.



Le Finlandais a donc été incapable de faire bouger les cordages dans un 22e match de suite. Au moins, cette décision n'est pas revenue hanter la formation montréalaise, qui a tout de même été en mesure de fermer la porte et de vaincre les Blue Jackets de Columbus 3-2.