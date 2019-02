Washington: Devante Smith-Pelly au ballottage

Les Capitals de Washington ont placé le nom de l'attaquant Devante Smith-Pelly au ballottage mercredi.



Smith-Pelly, qui sera joueur autonome en juillet prochain, empoche cette saison un salaire de 1,1 million de dollars. Âgé de 26 ans, il a inscrit quatre buts et huit points en 54 matchs cette année.



L'ancien du Canadien avait pourtant été un important contributeur pour les Capitals lors des dernières séries qui ont mené à l'obtention de la Coupe Stanley. Il avait alors inscrit sept buts et une aide en 24 matchs de série. La saison dernière, il avait marqué sept buts et obtenu 16 mentions d’assistance en 75 rencontres de saison régulière.



Certaines sources soutiennent que l’attaquant aurait été laissé de côté par son entraîneur lors du camp d’entraînement en raison de problèmes liés à son conditionnement physique.