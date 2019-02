Impact: très peu de valeurs sûres sur le banc

En 2019, Rémi Garde n’aura pas le choix de faire le maximum de rotations possibles afin de garder tous ses joueurs frais et dispo. Le problème, c’est qu’il aura très peu de joueurs d’expérience sur son banc cette saison.



Si l’an dernier l’entraîneur devait compter sur des vétérans qui ne faisaient pas son affaire, il a plutôt opté cette année pour la jeunesse. En fait lorsqu’on regarde ce qu’il aura à sa disposition, on se rend compte que même si les jeunes ont du talent, on retrouve très peu de valeurs sûres.



En fait, le seul endroit où Garde peut compter sur des joueurs d’expérience, c’est à la position de défenseur central. Victor Cabrera (26 ans) et Rudy Camacho (27 ans) en ont vu d’autres. Le problème c’est qu’en 2018, ils ont tous deux connu des saisons en dents de scie et on ne peut pas vraiment dire qu’ils sont des valeurs sûres.



Sur les flancs, on retrouve de très jeunes joueurs pour replacer les réguliers. Émile Legault (18 ans), qui n’a toujours pas de contrat professionnel et Zachary Brault-Guillard (20 ans) qui fera ses débuts en MLS cette année.



En attaque, l’Impact comptera sur des options comme Anthony Jackson-Hamel (25 ans) et Orji Okwonkwo (21 ans). Le premier a perdu la confiance de l’entraîneur en 2018, l’autre n’a pas encore joué un match en MLS.



Sur les ailes, Mathieu Choinière (20 ans) entame sa carrière chez les pros et a remplacé Nacho Piatti samedi face à l’Union puisqu’il était blessé. Sur la droite, c’est Clément Bayiha (19 ans) qui devrait seconder Harry Novillo. Bayiha doit encore faire ses preuves en MLS. L’autre frère Choinière doit encore convaincre Garde de lui donner un nouveau contrat pro. Malgré ses 22 ans, David n’a toujours pas convaincu le club qu’il est un espoir incontournable.



Au milieu de terrain, on retrouve le jeune Amar Sejdic (22 ans), qui n’a toujours pas signé de contrat et qui sort directement de l’université. À ses côtés, Ken Krolicki (22 ans), qui a donné un coup de pouce en 2018, mais qui était lui aussi à l’université il n’y a pas plus d’un an et demi. Il y a aussi Shomit Shome (21 ans) qui, malgré qu’il en soit à sa quatrième saison avec l’Impact, a très peu joué depuis son arrivée chez les pros.



En fait, le seul endroit où l’Impact peut dire qu’il a une valeur sûre sur le banc, c’est au poste de gardien avec Clément Diop (25 ans). Malgré son jeune âge, le français a suffisamment d’expérience pour camper ce rôle. L’autre gardien, James Pantemis, n’a que 21 ans et pour l’instant, on ne sait toujours pas où il jouera en 2019.



C’est donc dire que sur la liste des 14 joueurs qui ne devraient pas être des partants, la moyenne d’âge se situe à 22 ans. Tous ces joueurs devront rapidement prendre de l’expérience s’ils désirent pouvoir aider l’Impact à court terme.