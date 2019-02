Le receveur montréalais Félix Faubert-Lussier se joint aux Alouettes

Les Alouettes de Montréal offert mercredi un contrat d'une saison au receveur de passes Félix Faubert-Lussier.



L'athlète de six pieds un, 212 livres, a joué ses deux premières saisons dans la LCF avec les Tiger-Cats de Hamilton, qui en avaient fait leur choix de cinquième tour, 39e au total, en 2016.



En 13 matchs en 2018, il a capté 11 ballons pour des gains de 74 verges. Le Montréalais a évolué pour le Rouge et Or de l'Université Laval, remportant trois coupes Vanier entre 2012 et 2016.



Depuis le début de sa carrière dans la LCF, le joueur de 27 ans a disputé 27 rencontres, captant 14 passes pour des gains de 103 verges. Il a également récolté trois plaqués sur les unités spéciales, en plus d'effectuer trois bottés de dégagement sur une distance de 185 verges et deux bottés d'envoi pour 111 verges.