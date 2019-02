Arts martiaux mixtes: la retraite pour Georges St-Pierre?

Une rumeur persistante soutient que Georges St-Pierre annoncerait officiellement sa retraite lors d'une conférence de presse jeudi matin au Centre Bell.



Selon le réseau ESPN, GSP aurait décidé de se retirer après que des négociations en vue d'un combat contre le Russe Khabib Nurmagomedov eurent achoppé.



Au cours de sa carrière, le Québécois âgé de 37 ans a remporté le titre des poids mi-moyens de l'UFC à deux reprises. Il a notamment défendu sa ceinture à neuf reprises entre 2007 et 2013.



Après une pause de quatre ans, St-Pierre, qui est originaire de St-Isidore, est retourné dans l'octogone en novembre 2017 et y a remporté le titre des poids moyens de l'UFC contre Michael Bisping. Il n'a plus combattu depuis ce temps.



Une cérémonie en son honneur pourrait également avoir lieu avant la rencontre en soirée entre le Canadien et les Flyers de Philadelphie.