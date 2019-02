Une 7e victoire de suite pour le Lightning

PHILADELPHIE - Yanni Gourde a inscrit son 17e filet de la saison et le Lightning de Tampa Bay a gagné un septième match de suite, mardi, l'emportant 5-2 contre les Flyers de Philadelphie.

L'ancien des Tigres de Victoriaville a porté le score à 4-1, à mi-chemin en troisième période. J.T. Miller, Mikhail Sergachev et Alex Killorn ont donné au Lightning un coussin de trois buts au premier vingt. Ryan McDonagh a complété dans un filet désert et Louis Domingue a fait 28 arrêts, amenant son dossier à 19-4. Complice du but de Sergachev, Steven Stamkos a obtenu un point dans un septième match consécutif.

Le Lightning aura comme prochains rivaux les Sabres de Buffalo, jeudi à Tampa.

Oskar Lindblom et Travis Konecny ont riposté pour les Flyers, qui avaient remporté trois matches d'affilée. L'équipe va se préparer à affronter le Canadien au Centre Bell, jeudi.

Les Rangers aident le Tricolore

À Raleigh, Vladislav Namestnikov a rompu l'égalité à 6:10 de la troisième période et les Rangers de New York ont gardé le cap, l'emportant 2-1 face aux Hurricanes de la Caroline.

Namestnikov a profité d'un rebond pour enfiler un septième but cette saison, un troisième en trois matches. Connor Brickley a signé l'autre but des Rangers, qui terminaient un voyage de quatre matches avec un dossier de 2-2.

Henrik Lundqvist a dû affronter 44 tirs, incluant 18 au dernier vingt. Avec 1:37 au cadran, il a réussi un arrêt clé aux dépens de Justin Williams.

Jordan Martinook a inscrit le filet de la Caroline, qui avait gagné trois matches d'affilée. Curtis McElhinney a bloqué 24 tirs.