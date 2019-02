«Byron est un bon patineur qui met les défenseurs sur les talons» - Claude Julien

Lorsque Paul Byron est inséré dans la formation, le Canadien de Montréal a une fiche de plus de .630. quand il est absent, l’équipe a une fiche inférieure à .500.

Le rapide patineur a confirmé cette tendance, mardi, en inscrivant son 11e but de la saison lors de son retour au jeu. Hasard?

« C’est sûr que jusqu’à un certain point, c’est un hasard, a noté l’entraîneur Claude Julien. Mais en même temps, je dois vous dire que lorsque Paul Byron est dans notre alignement, ça fait une grosse différence.

« C’est un bon patineur qui met les défenseurs de l’autre équipe sur les talons toute la soirée. Que ce soit pour son échec avant ou pour récupérer une rondelle, des joueurs comme ça, les défenseurs deviennent nerveux. »

« Nous avons beaucoup parlé cette saison de notre attitude, de notre résilience, a noté Byron, modeste. Nous trouvons le moyen de gagner des matchs. (...) Tout le monde connaissait l'importance de cette rencontre. Nous voulions stopper notre série de défaites. Tout le monde s'est présenté et a bien joué. »

La surprise Thompson

Nate Thompson a aussi bien fait, héritant du rôle de Phillip Danault au centre de Tomas Tatar et de Brendan Gallagher. Danault était absent pour des raisons familiales.

Thompson a été le troisième attaquant le plus utilisé par Julien (17:21) et il a notamment présenté une fiche de 10-en-15 dans le cercle des mises en jeu. Il a aidé à neutraliser le premier trio des Blue Jackets, qui était toutefois handicapé par l'absence d'Artemi Panarin, ennuyé par un virus. Anthony Duclair jouait plutôt à la gauche de Pierre-Luc Dubois et Cam Atkinson.

« Il est un centre d'expérience et il a bien géré la situation, a dit Julien. Ce ne sera certainement pas son rôle d'ici la fin de la saison, mais c'est bon de savoir que nous pouvons lui donner cette mission-là et qu'il peut l'accomplir. »

Price toujours au poste

Lorsque le Canadien a repris les devants, les Blue Jackets ont tout donné pour créer l'égalité de nouveau, mais Carey Price s'est dressé devant eux, notamment face à Zach Werenski.

« Il a joué un gros rôle, a dit Julien. Il s'est battu pour trouver les rondelles dans la circulation. Les équipes qui gagnent présentement obtiennent de bonnes performances de leurs gardiens. Ce fut notre cas ce soir. »