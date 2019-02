Zuccarello avec le Canadien? «Il change complètement le portrait» - Dany Dubé

« Il est parmi les meilleurs de la ligue et il n’a joué que 44 matchs. C’est un joueur de location qui termine son contrat. Je pense que ça serait un beau pari. »

Nugent-Hopkins sur le marché?

À plus long terme, parmi les équipes qui sont en mode «vendeur», Dubé aux Oilers d’Edmonton.

« Peut-être qu’ils vont être vendeurs… pas juste de joueurs qui terminent leur contrat. De «contrats» qui ont déjà été de mauvais contrats, mais qui actuellement, ne sont plus de mauvais contrats. Celui de Ryan Nugent-Hopkins...

« Je l’ai regardé lors de son dernier match contre le Canadien et il commence à ressembler à un vrai joueur de sa stature. Les Oilers l’ont fait jouer à l’aile, ils l’ont mis au centre. Il est très polyvalent.

« Il coûte six millions par année, ce qui n’est pas un salaire choquant. Il lui reste deux ans de contrat. S’il me donne 50 points par année et entre 25 et 30 points sur l’avantage numérique, moi, je suis bien heureux avec ça. »