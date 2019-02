Le Canadien respire enfin: victoire de 3-2 contre les Blue Jackets (vidéo)

Outre Tatar, Max Domi (20e) et Paul Byron (11e), qui faisait un retour au jeu, ont inscrit les autres buts du Canadien (32-21-7, 71 points) qui a mis un terme à une vilaine séquence de quatre défaites, dont trois en temps réglementaire. Jesperi Kotkaniemi a récolté deux mentions d'aide, tandis que Carey Price, très solide quand il le fallait, a repoussé 31 rondelles.

Josh Anderson (21e) et Nick Foligno (15e) ont riposté pour les Blue Jackets (33-23-3, 69 points) qui sont maintenant devancés au classement par le Tricolore qui occupe la position de première équipe repêchée de l'Association de l'Est. De plus, l'équipe de Claude Julien distance désormais par trois points les Hurricanes de la Caroline (31-23-6, 68 points) qui ont été battus à domicile par les Rangers de New York.

Un 20e pour Domi

Il ne fallait pas arriver en retard pour assister au premier but de la rencontre. Les Blues Jackets se sont lancés à l'attaque en direction du but du Canadien, mais après un arrêt de Price, le Tricolore s'est offert une descente en surnombre qui a mené au 20e but de Max Domi après seulement 81 secondes de jeu.

Le Canadien a doublé la mise en fin de période, cette fois, par l'entremise de Paul Byron qui a salué son retour au jeu avec son 11e but de la saison.

Les Blue Jackets ont riposté après 65 secondes de jeu en deuxième période quand Josh Anderson a touché la cible pour son 21e but de la saison.

Comme le veut l'expression, on les deux équipes sont revenues à la case départ en troisième période lorsque les Blue Jackets ont profité d'un surnombre à leur tour. Price fait le premier arrêt, mais il ne pouvait rien contre le retour de Nick Foligno qui a compté son 15e but de la saison.

Le Canadien a repris les devants à 13:08 de l'engagement lorsque Tatar a inscrit son 19e but de la campagne à la suite d'une passe parfaite de Jordie Benn.