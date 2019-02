Canadien 2 Blue Jackets 1 (deuxième période)

Battu à ses quatre derniers matchs – dont trois en temps réglementaire -, le Canadien de Montréal n’a plus de marge de manœuvre, mardi, face aux Blue Jackets de Colombus au Centre Bell.

Un revers du Tricolore (31-21-7, 69 points) jumelé à une victoire des Hurricanes de la Caroline (31-22-6) qui accueillent les Rangers de New York écarterait temporairement l’équipe de Claude Julien des places qualificatives en vue des séries éliminatoires.

Paul Byron fait un retour au jeu pour le Canadien et Carey Price est devant le filet.

Un 20e pour Domi

Il ne fallait pas arriver en retard pour assister au premier but du match. Les Blues Jackets se lancent à l'attaque en direction du but du Canadien, mais après l'arrêt de Price, le Tricolore s'offre une descente en surnombre qui mène au 20e but de Max Domi après 81 secondes de jeu.

Le Canadien double la mise en fin de période, cette fois, par l'entremise de Paul Byron qui salue son retour au jeu avec son 11e but de la saison.

Les Blue Jackets ripostent après 65 secondes de jeu en deuxième période quand Josh Anderson touche la cible pour son 21e but de la saison.

Plus de détails à venir…