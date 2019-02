Lance Stroll a vécu son baptême au volant de sa nouvelle voiture

« Toutes les cases ont été cochées, et nous avons récolté un tas d'informations qu'il faudra maintenant analyser afin de poursuivre notre progression, a renchéri McCullough. De plus, c'était la première journée de Lance au volant de la RP19. C'était sa première opportunité de se familiariser avec la vitesse et les procédures de notre équipe. »

Stroll a cependant indiqué qu'il n'avait pas pu mesurer l'impact des nouveaux ailerons avant et arrière sur les performances de sa Racing Point, pour une raison bien simple.