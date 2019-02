«Cette partie est cruciale» -Max Domi

Petry et Danault absents, retour de Byron à l'entraînement

Le défenseur Jeff Petry s'est absenté de l'entraînement de mardi, profitant d'une journée de traitements.. L'attaquant Phillip Danault était aussi absent pour des raisons familiales.

Paul Byron était, lui, de retour à l'entraînement, un peu plus de deux semaines et six matchs après avoir subi une blessure à l'avant-bras gauche.

On ne savait pas encore s'il serait en mesure d'affronter les Blue Jackets en soirée.

Byron a aussi raté 14 rencontres en novembre en raison d'une blessure au bas du corps et trois autres parties après une suspension en janvier.

Quand il n'était pas de la formation cette saison, le CH a montré un dossier de 9-10-4.

Tortorella va brasser sa troupe

Rappelons que le Tricolore a disposé des Jackets, 4-1, le 18 janvier dernier en Ohio.

John Tortorella brassera sûrement ses protégés qui connaissent aussi une séquence plus difficile avec une fiche de ,500 à leurs dix derniers matchs.

Les Blue Jackets (33-21-3; 69 points) s'accrochent au 3e rang de la section Métropolitaine, à égalité pour le moment avec les Penguins mais avec un match de plus à disputer.