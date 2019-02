McAvoy permet aux Bruins de savourer un 6e gain de suite (vidéo)

Gabriel Landeskog a été complice, obtenant un 400e point en carrière. De ce total, 59 ont été inscrits cette saison, en 59 matches.

Tyson Jost et Matt Calvert ont aussi marqué, aidant le Colorado à mériter un deuxième gain en trois sorties, après la série de huit défaites.

L'avantage numérique reste un problème, par contre. L'Avalanche a laissé passer trois occasions, ce qui prolonge la disette à 0 en 26, depuis neuf matches.

Malcom Subban a repoussé 35 rondelles, mais les Knights ont perdu pour la quatrième fois en cinq matches.

Las Vegas tentera de corriger le tir à compter de mercredi contre Boston, le point de départ de quatre matches d'affilée au T-Mobile Arena.

Un match de fou à l'avantage des Hawks contre Ottawa

CHICAGO - Alex DeBrincat a récolté trois buts et deux passes alors que les Blackhawks de Chicago ont eu raison des Sénateurs d'Ottawa 8-7, lundi.

DeBrincat a réussi les deux premiers filet à 1:13 d'intervalle, au premier vingt. Il a aussi marqué en deuxième période, obtenant alors son 32e but de la saison.

Le hockeyeur de 21 ans en est déjà à quatre tours du chapeau dans la Ligue nationale.

Patrick Kane et Dylan Strome ont ajouté un but et deux passes chacun.

Kane a récolté au moins un point à chacun de ses 18 derniers matches - il totalise 14 buts et 26 passes durant la séquence.