Cinq points pour Kucherov: 45e victoire du Lightning

COLUMBUS, Ohio - Nikita Kucherov a contribué à tous les buts des siens, lundi, récoltant deux buts et trois mentions d'aide lors d'une victoire de 5-1 du Lightning de Tampa Bay contre les Blue Jackets de Columbus.

Kucherov a donné le ton à ce sixième gain de suite du Lightning en marquant les deux premiers buts de son équipe en première période. Lors de cet engagement, les Blue Jackets ont dirigé 20 tirs vers Andrei Vasilevskiy contre seulement six pour l'équipe de Jon Cooper.

Kucherov s'est ensuite transformé en fabricant de jeu, récoltant une mention d'aide sur le 33e but de Steven Stamkos, inscrit à 19:31 de la deuxième période. Dès la première minute du troisième vingt, il s'est fait le complice des deux filets de Brayden Point, ses 34e et 35e. Point a aussi obtenu une mention d'aide sur le but de Stamkos.

Kucherov totalise 99 points, un sommet dans la LNH, dont 29 buts et il a marqué sept fois lors des cinq dernières parties du Lightning.

Vasilevskiy a reçu 40 rondelles, ne cédant que devant Lukas Sedlak avec 1:45 à jouer à la troisième période. Le Lightning a été limité à seulement 20 tirs vers Joonas Korpisalo.

Les Blue Jackets, qui avaient gagné leurs quatre dernières parties, tenteront de retrouver le chemin de la victoire dès mardi soir alors qu'ils rendront visite au Canadien de Montréal.