Négociations avec les Alouettes : «C’est un désavantage d’être Québécois» - Nicolas Boulay

« Non. Honnêtement, moi, ça a été : je tourne la page et j’essaie quelque chose de nouveau. Je trouvais justement qu’Ottawa m’offrait la meilleure continuité et la meilleure opportunité d’avoir du succès et de m’épanouir en tant que joueur. Ça va être ma septième saison. J’avais des choix à faire. Des choses à accomplir avant la fin de ma carrière. C’était un match parfait pour moi. »