Auger-Aliassime à Monaco : «Ça demeure un choix logique» - Hélène Pelletier

Le joueur de tennis québécois Félix Augier-Aliassime est désormais installé à Monte-Carlo.

Le Montréalais âgé de 18 ans qui occupe le 104e rang mondial à l’ATP a pris cette décision pour diverses raisons, selon l’analyste Hélène Pelletier, qui a repéré le changement de résidence du jeune joueur depuis quelques semaines.

« Tout le monde sait que les Bahamas, Dubaï, les Bermudes ainsi que Monte-Carlo sont des endroits où, éventuellement, si on fait fortune, on peut sauver beaucoup, beaucoup de sous, a déclaré Pelletier au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports. Un paradis fiscal a quand même ses avantages. Du côté de Félix-Augier Aliassime, cette décision est fort bien murie. Il y a pensé durant un an. Sur le plan du tennis, c’est une bonne décision.