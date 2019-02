«Niemi n’a plus d’affaire dans le portrait» - Ron Fournier

« Ça a probablement été la plus grave erreur de coaching que ce staff a fait de toute l’année. Je croyais que c’était pour être Price (contre le Lightning) et Price (contre les Panthers) et que c’était pour être Price, mardi (contre les Blue Jackets). Si, dans leur génie, ils (les entraîneurs) décident que Niemi doit garder les filets, à ce moment, soyez génial all the way. On n’est pas en novembre. On est dans le dernier droit. Chaque point est important.