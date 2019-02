«L'apport de Lehkonen est nettement insuffisant» -Dany Dubé

Avec autant de matchs en si peu de temps, les troisième et quatrième trios devront en faire davantage et Antti Niemi devra être en mesure de faire la différence. Dany cible les performances de Jesperi Kotkaniemi à l’étranger, mais surtout le travail de Lehkonen qui est nettement insuffisant.



Le retour de Paul Byron pour forcer la rétrogradation de Lehkonen sur le quatrième trio et offrir plus de production sur la troisième unité.



Est-ce que la déconfiture de Niemi dimanche soir forcera la main de Bergevin pour trouver une solution pour seconder Price en vue des séries? Dany croit qu’il y a des dossiers bien plus importants que celui-là.