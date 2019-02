Dixième victoire de suite signée Jordan Binnington à St. Louis

Jordan Binnington a réalisé 31 arrêts et les Blues de St. Louis ont blanchi le Wild du Minnesota 4-0, dimanche, pour signer une 10e victoire consécutive.



Les Blues n'ont pas alloué un but en 187 minutes et 16 secondes, blanchissant leurs trois derniers adversaires. Binnington avait stoppé 21 lancers contre les Coyotes de l'Arizona, jeudi, et Jake Allen avait repoussé 32 rondelles contre l'Avalanche du Colorado, samedi.



Vladimir Tarasenko a amassé un but et deux mentions d'assistance pour les Blues, qui ont égalé la plus longue séquence de l'histoire de l'équipe, établie en janvier 2002. Cette série de succès égale la plus longue de la LNH cette saison.



Ryan O'Reilly, Vince Dunn et Brayden Schenn ont ajouté un but pour la formation de St. Louis, qui a gagné ses huit dernières sorties à l'étranger. L'équipe avait remporté 10 matchs de suite à l'étranger en 2000.



Alex Stalock a bloqué 26 lancers pour le Wild à sa première présence devant le filet depuis le 2 février.



Binnington a porté à 12-1-1 sa fiche cette saison, sa première dans la LNH. Il a effectué ses débuts dans le circuit Bettman le 7 janvier et depuis, il a enregistré quatre jeux blancs à l'étranger.