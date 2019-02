Canadiens de Montréal 3 - Panthers de la Floride 4 (2e entracte)

Sommaire du match



Première période:



Montréal débute la rencontre sur les chapeaux de roue, mais rapidement les Panthers montrent les dents ce qui offre un début de match relativement partagé. Andrew Shaw tente d'ailleurs une belle poussée vers le filet qui force James Reimer à immobiliser la rondelle.



Une punition à Max Domi pour bâton élevé sur le jeu suivant offre toutefois une chance en or pour les Panthers et ils ne perdent pas de temps pour en profiter. Après seulement sept secondes à l'avantage numérique des siens, Keith Yandle dirige la rondelle vers le filet et Aleksander Barkov la pousse ensuite derrière Niemi. 1 à 0 pour la Floride après un peu moins de cinq minutes en première période.



Ce but donne des ailes aux Panthers qui bourdonnent en zone des Canadiens qui en ont littéralement plein les bras dans les minutes qui suivent.



À la douzième les Panthers ajoutent à leur avance lorsque Denis Malgin effectue une entrée de zone et dirige une rondelle flottante vers Antti Niemi qui ne peut capter la rondelle. Un jeu qu'il voudra assurément revoir. La Floride augmente son avance à deux buts.



Max Domi choisit un excellent moment pour élever son jeu d'un cran lorsque Tomas Tatar subtilise une rondelle en zone défensive des Panthers et lui remet la rondelle avant de filer seul contre Reimer et le déjoue d'un tir précis pour faire 2 à 1.



Malheureusement, Niemi et la défensive montréalaise accordent un troisième but une minute plus tard, lorsque le tir de Frank Vatrano dévie sur le patin de Shea Weber avant de glisser derrière Niemi. Ce but porte le score à 3 à 1 avec six minutes à jouer et Antti Niemi quitte la rencontre afin que Carey Price puisse entrer dans le match.



Ce changement semble fouetter le CH. Brendan Gallagher cause un revirement avec trois minutes à faire et fonce ensuite vers Reimer qu'il déjoue d'un tir précis dans la lucarne. Montréal est de retour dans la rencontre.



Le Canadien bénéficie d'un double avantage numérique en fin de période et ne pourra profiter de la première punition. La suite en deuxième...



Deuxième période:



Montréal prend les commandes de la deuxième période et Max Domi complète la remontée du CH avec son deuxième de la rencontre. L'égalité est créée!



Phillip Danault est toutefois puni dans les minutes qui suivent et offre une chance sur un plateau d'argent aux Panthers. Carey Price veille au grain et Nate Thompson démontre ses aptitudes dans cette importante facette de jeu et fait sentir sa présence.



Avec un peu plus de sept minutes à jouer Carey Price effectue un arrêt miraculeux contre Jonathan Huberdeau après un revirement de Mike Rielly et Charles Hudon est ensuite frustré par Reimer sur un jeu de toute beauté préparé par Nate Thompson.



Jonathan Drouin ne fait rien pour retourner dans les bonnes grâces de son entraîneur lorsqu'il prend une très mauvaise punition en zone offensive avec un peu plus de cinq minutes à faire à l'engagement. Une autre chance pour la Floride qui sera finalement sans conséquence.



Aleksander Barkov profite toutefois d'un revirement quelques instants plus tard afin de réaliser une pièce d'anthologie en retirant la rondelle à Mete avant de filer en échapper et de déjouer habilement Carey Price. La Floride reprend les devants 4 à 3.



Troisième période:



Plus de détails à venir...