Canadiens de Montréal 0 - Panthers de la Floride 2 (1re période)

Sommaire du match



Première période:



Montréal débute la rencontre sur les chapeaux de roue, mais rapidement les Panthers montrent les dents ce qui offre un début de match relativement partagé. Andrew Shaw tente d'ailleurs une belle poussée vers le filet qui force James Riemer à immobiliser la rondelle.



Une punition à Max Domi pour bâton élevé sur le jeu suivant offre toutefois une chance en or pour les Panthers et ils ne perdent pas de temps pour en profiter. Après seulement sept secondes à l'avantage numérique des siens, Keith Yandle dirige la rondelle vers le filet et Aleksander Barkov la pousse ensuite derrière Niemi. 1 à 0 pour la Floride après un peu moins de cinq minutes en première période.



Ce but donne des ailes aux Panthers qui bourdonnent en zone des Canadiens qui en ont littéralement plein les bras dans les minutes qui suivent.

À la douzième les Panthers ajoutent à leur avance lorsque Denis Malgin effectue une entrée de zone et dirige une rondelle flottante vers Antti Niemi qui ne peut capter la rondelle. Un jeu qu'il voudra assurément revoir. La Floride augmente son avance à deux buts.



Plus de détails à venir...