Antti Niemi sera devant le filet contre les Panthers

Les joueurs du Canadien de Montréal tenteront de mettre un terme à une série de trois défaites, ce soir, dans un match les opposant aux Panthers de la Floride et c'est le gardien Antti Niemi qui sera d'office en remplacement de Carey Price.



James Reimer sera devant le filet des Panthers. Roberto Luongo ne sera pas présent lors de la partie en raison d'un décès dans sa famille.



C’est le Québécois Samuel Montembeault qui sera le gardien adjoint de Reimer, ce soir.



Samedi, le Tricolore (31-20-7) s’est incliné devant le puissant Lightning de Tampa Bay par la marque de 3-0.



Auparavant, il avait perdu face aux Predators (3-1) et contre les Maple Leafs (4-3, en prolongation).



C’est la troisième fois que les Panthers (24-24-8) et le Canadien s’affrontent cette saison. L’équipe de l’entraîneur-chef Claude Julien a remporté les deux premiers duels.



Au classement de la Ligue nationale de hockey, les Panthers ont 13 points de moins que le Tricolore.