Barzal et Lee aident les Islanders à vaincre les Oilers 5-2

Mathew Barzal et Anders Lee ont touché la cible en troisième période et les Islanders de New York ont battu les Oilers d'Edmonton 5-2, samedi, lors de leur dernier match de saison régulière au Barclays Center.

Ryan Pulock, Valtteri Filppula et Brock Nelson ont aussi marqué, tandis que Devon Toews a récolté deux aides pour aider les Islanders à inscrire une cinquième victoire en six rencontres. Robin Lehner a stoppé 34 tirs et a porté sa fiche à 14-3-1 depuis le 18 décembre.

Les Islanders ont déménagé à Brooklyn au début de la saison 2015-16, mais ont divisé leurs matchs à domicile entre le Barclays Center et le Nassau Coliseum, leur ancien domicile, cette saison. Les 12 derniers matchs à domicile des Islanders cette saison seront présentés au Coliseum.

Ryan Nugent-Hopkins et Leon Draisaitl ont répliqué pour les Oilers, qui ont perdu 10 de leurs 11 derniers matchs (1-8-2). Mikko Koskinen a réalisé 19 arrêts.



Ryan Dzingel tranche en prolongation et les Sénateurs battent les Jets 4-3

Ryan Dzingel a mis un terme au débat en enfilant l'aiguille à 3:44 de la prolongation et les Sénateurs d'Ottawa ont défait les Jets de Winnipeg 4-3, samedi.

Mark Stone, Rudolfs Balcers et Matt Duchene ont bénéficié de l'avantage d'un homme sur la glace pour sonner la charge du côté des Sénateurs. Stone et Dzingel ont également amassé une mention d'aide.

Tyler Myers a fait bouger les cordages à deux reprises et Brandon Tanev a récolté un but et une mention d'assistance pour les Jets (36-19-4), qui présentent un dossier de 2-3-2 à leurs sept derniers matchs. Myers et Tanev ont inscrit leurs buts en désavantage numérique.

Anders Nilsson a repoussé 23 lancers pour les Sénateurs (22-31-5), qui occupent le dernier rang du classement général de la LNH. La formation ontarienne affiche un rendement de 3-7-0 à ses 10 dernières rencontres.

Laurent Brossoit a réalisé 37 arrêts du côté des Jets.



Les Blues battent l'Avalanche 3-0 et gagnent un neuvième match de suite

Jake Allen a repoussé 32 tirs, Vladimir Tarasenko et Zach Sanford ont touché la cible dans un intervalle de 57 secondes en troisième période et les Blues de St. Louis ont battu l'Avalanche du Colorado 3-0, samedi, gagnant ainsi un neuvième match de suite.

Il s'agit de la plus longue série de victoires des Blues depuis l'automne 2002, quand ils avaient aussi gagné neuf matchs d'affilée.

Allen a enregistré un deuxième blanchissage cette saison, un 18e en carrière.

Les Blues avaient aussi blanchi les Coyotes de l'Arizona 4-0 jeudi et ils n'ont pas accordé de but à leurs dernières 127 minutes 14 secondes de jeu. Jordan Binnington avait affronté les tirs des Coyotes.

Tarasenko a finalement ouvert le pointage après 4:01 de jeu samedi, quand il a marqué son 25e but de la saison. Sanford a ensuite profité d'une remise d'Oskar Sundqvist sur une attaque en surnombre pour déjouer à son tour Semyon Varlamov. Tarasenko a aussi récolté une aide sur la séquence.

Jaden Schwartz a complété la marque dans un filet désert avec 1:36 à jouer.

Varlamov a stoppé 30 lancers.



Kuemper repousse 21 tirs et les Coyotes blanchissent les Maple Leafs 2-0

Darcy Kuemper a effectué 21 arrêts et les Coyotes de l'Arizona ont gâché le retour d'Auston Matthews dans sa région, alors qu'ils ont vaincu les Maple Leafs de Toronto 2-0, samedi.

Alex Galchenyuk et Josh Archibald ont marqué en deuxième période pour les Coyotes.

Les Maple Leafs avaient remporté six de leurs sept derniers matchs avant d'arriver dans le désert de l'Arizona. Ils n'ont pas été en mesure de jouer avec la même fougue que les Coyotes lors du cinquième arrêt de leur voyage de six rencontres, décochant seulement 16 tirs avant qu'ils remplacent le gardien Frederik Andersen par un attaquant supplémentaire avec trois minutes et demie

à jouer.

Kuemper a réussi un deuxième jeu blanc cette saison et un 13e en carrière.

Andersen a repoussé 27 tirs.

Matthews a grandi à Scottsdale et est devenu le premier joueur natif de l'Arizona à être sélectionné au premier rang du repêchage de la LNH, en 2016.



Mrazek réalise un troisième jeu blanc et les Hurricanes l'emportent 3-0

Petr Mrazek a repoussé 33 rondelles pour réaliser son troisième blanchissage de la saison et les Hurricanes de la Caroline ont battu les Stars de Dallas 3-0, samedi soir.

Les Hurricanes ont ainsi grimpé au classement pour se tailler une place parmi les équipes repêchées pour les séries éliminatoires.

Justin Williams et Brock McGinn ont fait mouche à moins de quatre minutes d'intervalle en première période et Mrazek a fait le reste du boulot. Micheal Ferland a touché la cible en avantage numérique en troisième période.

Les Hurricanes présentent un dossier de 16-5-1 à leurs 22 derniers matchs. Avec la défaite des Penguins de Pittsburgh aux mains des Flames de Calgary plus tôt samedi, les Hurricanes se retrouvent dans le portrait des séries éliminatoires pour la première fois de la saison. La formation de la Caroline n'a pas participé au tournoi printanier depuis les neuf dernières saisons.

Anton Khudobin a réalisé 24 arrêts pour les Stars. La formation de Dallas a été blanchie pour une deuxième fois d'affilée, s'inclinant 6-0 face au Lightning de Tampa Bay jeudi.