Quand la crème remonte à la surface...

Kucherov a marqué le premier but de la rencontre après 2:16 de jeu en troisième période, en avantage numérique. Puis Gourde a profité d'un revirement de Jonathan Drouin en zone neutre pour inscrire son 16e but de la saison seulement 1:25 plus tard.



Tyler Johnson a porté le coup de grâce avec 3:14 à faire, Andrei Vasilevskiy a repoussé 20 lancers et le Lightning (44-11-4) a gagné un cinquième match de suite. Vasilevskiy a réussi un deuxième blanchissage d'affilée, un sixième cette saison et un 18e en carrière.



À l'autre bout de la patinoire, Carey Price a effectué 34 arrêts pour le Canadien (31-20-7).