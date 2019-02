Le Lightning frappe en troisième et les Canadiens s'écroulent

La troupe de Claude Julien est en Floride pour deux matchs en 48 heures. Le Tricolore entamait cette escale au soleil par une visite à Tampa Bay samedi soir avant d'affronter les Panthers dimanche.



La rencontre les opposant au Lightning se révèlait être un grand défi pour Montréal étant donné que la formation de Tampa présentait une fiche de 43 victoires, 11 défaites et 4 défaites en surtemps après seulement 58 matchs.



Sommaire du match



Première période:



La première période est chaudement disputée, mais la première vraie chance du Lightning survient à la neuvième minute lorsque JT Miller obtient une échappé face à Carey Price. Son tir rate toutefois le filet et Montréal s'en tire indemne.

Le défenseur Brett Kulak est toutefois pris en défaut pour avoir fait trébucher une minute plus tard. La punition aux Canadiens sera finalement sans conséquence.



En fin de période, Montréal obtient un avantage numérique lorsque Dan Girardi fait trébucher Jonathan Drouin. L'attaque massive anémique des Montréalais n'arrive toutefois pas à créer quoi que ce soit et la période se termine sur cette note.



Deuxième période:



La deuxième période est pratique l'émule de la première. Carey Price sauve toutefois son équipe avec un arrêt sensationnel alors qu'il ne reste que 9 minutes à la période. Il étire la jambière pour empêcher la rondelle de pénétrer au fond du filet. Il garde son équipe dans le match!



Quelques instants plus tard, Brendan Gallagher réussit un jeu du tonnerre pour revenir devant le filet en se débarrassant de Ryan McDonagh avant de remettre à Brett Kulak qui déjoue Andreï Vassilevski. Le but est toutefois refusé pour un hors-jeu commis au préalable par Kotkaniemi.



La bataille des gardiens se poursuit en fin de période, lorsque Vassilevski frustre coup sur coup Phillip Danault et Brendan Gallagher au cours de la dernière minute. L'égalité persiste!



Troisième période:



Dès le début de la période, le Canadien écope d'une punition qui envoie le Lightning en avantage numérique. Ces derniers ne se le font pas dire deux fois et Nikita Kucherov déjoue Price d'un tir précis et donne les devants aux siens 1 à 0.



Ce but semble donner des ailes au Lightning, quelques instants plus tard, Jonathan Drouin est victime d'une interception qui permet à Yanni Gourde de s'échapper et de déjouer le gardien du Canadien. Tampa porte son avance à 2 à 0.



Un peu plus tard en troisième, Carey Price est victime d'obstruction lorsque Johnson touche son bâton avant de dévier une rondelle derrière lui. Le compte demeure 2 à 0.



Tyler Johnson se reprend par contre alors qu'il reste un peu plus de trois minutes. Dans une descente à 2 contre 1, il reçoit une passe de Stamkos et loge la rondelle au-dessus de l'épaule de Price. Tampa prend alors les devants 3 à 0.



Montréal subit donc une troisième défaite consécutive et devra se regrouper rapidement en vue de la rencontre de dimanche.