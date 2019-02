Les Oilers rapatrient Sam Gagner

EDMONTON — Les Oilers d'Edmonton ont rapatrié l'attaquant Sam Gagner, samedi, après avoir échangé l'attaquant Ryan Spooner aux Canucks de Vancouver.

Il s'agira d'un deuxième séjour pour Gagner avec les Oilers, qui l'avaient sélectionné au sixième rang universel lors du repêchage de la LNH en 2007. Le hockeyeur originaire de London, en Ontario, a porté l'uniforme des Oilers de 2007 à 2014, et il a atteint le plateau des 40 points à ses cinq premières campagnes avec eux.

Cette transaction s'est produite quelques heures seulement après que les Oilers eurent fait l’acquisition du gardien des Flyers de Philadelphie Anthony Stolarz en retour du gardien Cam Talbot.

Gagner, qui est âgé de 29 ans, n'a disputé que sept matchs dans le circuit Bettman cette saison avec les Canucks, totalisant un but et deux mentions d'aide. Gagner a également pris part à 43 rencontres avec les Marlies de Toronto, dans la Ligue américaine de hockey, où il a amassé 12 buts et 25 mentions d'assistance.

En carrière, Gagner a inscrit 143 buts et récolté 283 passes en 777 rencontres dans la LNH avec les Oilers, les Coyotes de l'Arizona, les Flyers, les Blue Jackets de Columbus et les Canucks.

En retour, les Canucks ont acquis Spooner, qui a déçu jusqu'ici cette saison. L'attaquant âgé de 27 ans n'a marqué que deux buts et obtenu une mention d'aide en 25 rencontres avec les Oilers. Il a aussi contribué deux buts et quatre passes en sept parties avec les Condors de Bakersfield, dans la Ligue américaine de hockey.

Spooner, qui est originaire d'Ottawa, totalise 48 buts et 115 mentions d'assistance en 314 rencontres en carrière dans la LNH avec les Bruins de Boston, les Rangers de New York et les Oilers. Il avait été sélectionné en deuxième ronde, 45e au total, par les Bruins lors de l'encan de la LNH en 2010.