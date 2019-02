Les Oilers échangent Cam Talbot aux Flyers

EDMONTON — Les Oilers d'Edmonton ont fait l'acquisition du gardien des Flyers de Philadelphie Anthony Stolarz en retour du gardien Cam Talbot.

Âgé de 25 ans, Stolarz a pris part à 12 parties avec les Flyers cette saison, montrant un dossier de 4-3-3 avec une moyenne de buts alloués de 3,33 et un pourcentage d'arrêts de ,902.

Stolarz a disputé 19 matchs dans la LNH en cinq saisons chez les professionnels, passant la majorité de son temps dans la Ligue américaine de hockey.

Stolarz deviendra joueur autonome avec compensation cet été, lorsque son contrat d'un an d'une valeur de 761 250 $ US prendra fin. Originaire du New Jersey, il a été sélectionné au 45e rang par les Flyers lors du repêchage de 2012.

À 31 ans, Talbot en est à la dernière année d'un contrat de trois ans d'une valeur de 12,5 millions $. Il était attendu de lui qu'il devienne joueur autonome sans compensation au terme de la saison, car les Oilers ont offert une prolongation de contrat à Mikko Koskinen.

Natif de l'Ontario, Talbot a participé à 31 matchs cette saison avec les Oilers, revendiquant une fiche de 10-15-3 avec une moyenne de buts alloués de 3,36 et un pourcentage d'arrêts de ,893.