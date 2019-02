Thomas et Scott en tête à l'Omnium Genesis

LOS ANGELES - Justin Thomas a cumulé assez d'oiselets sous une pluie froide au club Riviera, vendredi, pour retrancher 10 coups à la normale et partager avec Adam Scott le sommet du classement provisoire de l'Omnium Genesis.

Le deuxième parcours n'a pu être complété en raison de la noirceur.

Auteur d'un 66 en première ronde, Thomas avait disputé huit trous sans jouer la normale (six oiselets et deux bogueys) avant d'en inscrire une à son 12e trou. C'est là où on a arrêté le jeu pour la journée.

Thomas et Scott ont affiché moins cinq en deuxième ronde.

Après 30 trous, Tiger Woods a retranché un coup à la normale. Avec la pluie gagnant en intensité, il a enchaîné deux bogueys à la suite d'un aigle, obtenu avec un roulé de 45 pieds.

J.B. Holmes est à moins neuf après neuf trous, deux coups devant Luke List et Jordan Spieth.