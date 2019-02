Expos: un prêt gouvernemental serait-il la solution pour le stade?

Selon le San Francisco Chronicle, les 49ers ont prouvé à la NFL et à l’industrie du sport qu’il est possible d’avoir un modèle d’affaire rentable tout en jouant dans un stade payé uniquement par des fonds privés. Le gouvernement met la main sur 30M$ de profit via les intérêts engendrés.

C’est peut-être le modèle que désirent suivre les hommes d’affaires désirant ramener les Expos à Montréal.

Le dernier stade à avoir été construit dans le baseball majeur est le Marlins Park en Floride, qui a couté 634M$ en 2012. Il possède un toit rétractable et 36 000 places. Deux aspects comparables à ce que recherche Montréal pour son stade.

Jeremy Filosa / 98,5 Sports